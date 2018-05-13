شاهد... لعبة "القط والفار" بين فرقاطة روسية وحاملة طائرات أمريكية

قالت قناة تلفزيونية بريطانية، أن الفرقاطة الروسية "ياروسلاف مودري" تلعب مع حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر المتوسط، لعبة "القط والفار" أثناء تتبعها لها.

وكشفت قناة "أي تي في" البريطانية عن مقطع فيديو تم تصويره عن طريق صحفيين يعملون بالقناة، تظهر فيه الفرقاطة الروسية على حد زعمها.

وأشارت القناة، أن البحارة الروس والأمريكيون على اتصال دائم فيما بينهما، وفقا للاتفاقيات المبرمة منذ فترة الحرب الباردة، لتفادي وقوع أي حوادث.

وأضافت القناة أنه في يونيو/ حزيران 2016، تقابلت "ياروسلاف مودري" و"هاري ترومان" بالفعل في البحر المتوسط. ثم قامت المدمرة الأمريكية "جرافيلي"، التي ترافق حاملة الطائرات، بمناورة خطيرة "لإبعاد" الفرقاطة الروسية. حيث اقتربت المدمرة من "ياروسلاف مودري" لمسافة 60-70 متر وعبرت مسار سفينة الحراسة على مسافة 180 متر.

ثم ادعى البنتاغون في ذلك الوقت أن البحارة الروس كانوا يقدمون إشارات خاطئة، محاولين الاقتراب من المدمرة الأمريكية والتدخل في أعمال البحرية الأمريكية.

وبدورها، وصفت وزارة الدفاع الروسية هذه التصريحات بأنها "غير مهنية"، مشيرة إلى أن سفينة الحراسة الروسية كانت على بعد أكثر من 5 أميال بحرية ولا يمكنها بأي حال التأثير على مناورات حاملة الطائرات الأمريكية.