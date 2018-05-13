شاهد... لعبة "القط والفار" بين فرقاطة روسية وحاملة طائرات أمريكية

وكشفت قناة "أي تي في" البريطانية عن مقطع فيديو تم تصويره عن طريق صحفيين يعملون بالقناة، تظهر فيه الفرقاطة الروسية على حد زعمها.
وأضافت القناة أنه في يونيو/ حزيران 2016، تقابلت "ياروسلاف مودري" و"هاري ترومان" بالفعل في البحر المتوسط. ثم قامت المدمرة الأمريكية "جرافيلي"، التي ترافق حاملة الطائرات، بمناورة خطيرة "لإبعاد" الفرقاطة الروسية. حيث اقتربت المدمرة من "ياروسلاف مودري" لمسافة 60-70 متر وعبرت مسار سفينة الحراسة على مسافة 180 متر.
ثم ادعى البنتاغون في ذلك الوقت أن البحارة الروس كانوا يقدمون إشارات خاطئة، محاولين الاقتراب من المدمرة الأمريكية والتدخل في أعمال البحرية الأمريكية.
وبدورها، وصفت وزارة الدفاع الروسية هذه التصريحات بأنها "غير مهنية"، مشيرة إلى أن سفينة الحراسة الروسية كانت على بعد أكثر من 5 أميال بحرية ولا يمكنها بأي حال التأثير على مناورات حاملة الطائرات الأمريكية.
With US and Russian warships playing cat and mouse on the open seas, are we seeing evidence of a new Cold War? ITV News Correspondent @johnirvineitv has been aboard the aircraft carrier USS Harry S Truman https://t.co/fcYtGWS1G2 pic.twitter.com/oRK7s2AYLL— ITV News (@itvnews) May 11, 2018
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