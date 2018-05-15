الجيش الجزائري يتسلح بـ"لفحة الشمس" (فيديو)

يتزايد عدد الدول التي تتسلح جيوشها براجمات النار "تي أو إس-1أ".

وتُعرف راجمات القذائف الصاروخية النارية "تي أو إس-1أ" التي تنتجها روسيا باسم "سولنتسيبيوك" (وتعني كلمة "سولنتسيبيوك" لفحة الشمس).

وبيّن فيديو مناورات القوات البرية الجزائرية أخيرا أن راجمات النار "لفحة الشمس" أصبحت بحوزة الجيش الجزائري.

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ويتبين من المعلومات المنشورة على شبكة الإنترنت أن "لفحة الشمس" الجزائرية تحملها دبابة "تي-90إس".

ورأى خبراء عسكريون أن استخدام "سولنتسيبيوك" في سوريا والعراق حثّ بلدان العالم على تسليح جيوشها بـ"لفحة الشمس". فقد أثبتت راجمات "تي أو إس-1أ" فعاليتها خلال حرب سوريا والعراق ضد الإرهاب، وكان لها إسهام كبير في دحر تنظيم "داعش" الإرهابي هناك.