أول معركة دبابات في التاريخ اندلعت بين هاتين الدولتين

اندلعت أول معركة دبابات في العالم عام 1918، وكانت بين قوات ألمانيا وبريطانيا في فرنسا، واستخدمت فيها دبابات طراز "إيه 7 في" الألمانية، ودبابات "مارك الرابع" البريطانية.

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقرير لها، أمس الاثنين 14 مايو / أيار، أن المعركة اندلعت في قرية "فيللر — بريتونيه" في فرنسا، وشاركت فيها 13 دبابة ألمانية طراز "إيه 7 في" ضد القوات البريطانية والفرنسية.

© Sputnik . Ilja Pitalev عشر دول تمتلك أكبر قوة دبابات في العالم بينها دولتان عربيتان

وشنت القوات الألمانية المعركة للسيطرة على مدينة "أميان" الفرنسية، وكانت قرية "فيللر — بريتونيه" الواقعة على هضبة عالية، نقطة استراتيجية يجب السيطرة عليها ضمن معركة السيطرة على المدينة، حيث أنها تمكن القوات الألمانية المهاجمة من استهداف المدينة ورصد تحركات القوات التي تحميها بكفاءة عالية.

واستطاعت الدبابة الألمانية، التي تزن 36 طنا، ويمكنها الانطلاق بسرعة تصل إلى 14 كم / الساعة، أن تدمر قوات المشاة الأسترالية التي كانت متواجدة في تلك المدينة، التي لم تعتاد على مواجهة هذا النوع من القتال.

وخاضت الدبابات البريطانية طراز "مارك الرابع" معركة في مواجهة الدبابات الألمانية في ذلك العالم.

ولفتت المجلة إلى أن تجربة تلك المعركة قادت إلى استعدادات كلا الدولتين لمعارك الدبابات، التي أصبحت أكثر شراسة في الحرب العالمية الثانية، وكانت بداية لاستخدام الدبابات التي تحمل مدافع فقط لمواجهة القوات المعادية، وليس الدبابات التي تضم أطقم من الجنود بأسلحة خفيفة إضافة إلى امتلاكها مدافع بأعيرة مختلفة.