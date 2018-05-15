أول معركة دبابات في التاريخ اندلعت بين هاتين الدولتين

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقرير لها، أمس الاثنين 14 مايو / أيار، أن المعركة اندلعت في قرية "فيللر — بريتونيه" في فرنسا، وشاركت فيها 13 دبابة ألمانية طراز "إيه 7 في" ضد القوات البريطانية والفرنسية.
واستطاعت الدبابة الألمانية، التي تزن 36 طنا، ويمكنها الانطلاق بسرعة تصل إلى 14 كم / الساعة، أن تدمر قوات المشاة الأسترالية التي كانت متواجدة في تلك المدينة، التي لم تعتاد على مواجهة هذا النوع من القتال.
وخاضت الدبابات البريطانية طراز "مارك الرابع" معركة في مواجهة الدبابات الألمانية في ذلك العالم.
ولفتت المجلة إلى أن تجربة تلك المعركة قادت إلى استعدادات كلا الدولتين لمعارك الدبابات، التي أصبحت أكثر شراسة في الحرب العالمية الثانية، وكانت بداية لاستخدام الدبابات التي تحمل مدافع فقط لمواجهة القوات المعادية، وليس الدبابات التي تضم أطقم من الجنود بأسلحة خفيفة إضافة إلى امتلاكها مدافع بأعيرة مختلفة.
100 Years Ago, British and German Tanks Clashed in the First Tank Battle in History https://t.co/EIuPuJ5rbm pic.twitter.com/7iRz59s6JN— Central Mirror (@CentralMirror) May 15, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)