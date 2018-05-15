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    صورة لمقاتلات الجيش الروسي

    خمس دول تتصدر قائمة أقوى جيوش العالم في 2018 (فيديو وصور)

    © Photo / وزارة الدفاع الروسية
    رصد عسكري
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    شهدت قائمة أقوى جيوش العالم في عام 2018 العديد من التغيرات، التي شهدت تقدم بعض الجيوش وتراجع أخرى، بينما ظلت 5 دول تتصدر القائمة، من دون أن يتغير ترتيبها عن عام 2017.

    تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، والهند، وفرنسا، القائمة، كأقوى جيوش العالم لعام 2018، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

    الجيش الروسي
    © Sputnik . Denis Abramov
    تعرف على قدرات الجيش الروسي
    وفيما يلي بعض قدرات أقوى خمسة جيوش في العالم بحسب الموقع الأمريكي.

    1- الجيش الأمريكي

    تضم قواته العسكرية أكثر من 2.3 مليون جندي، تشمل قوات الاحتياط، ويمتلك أكثر من 13 ألف طائرة حربية، و5800 دبابة، و415 سفينة حربية، بينها 20 حاملة طائرات، و66 غواصة، وتصل ميزانيته إلى 647 مليار دولار.

    2- الجيش الروسي

    يتجاوز عدد قواته العسكرية 3.5 مليون جندي، بينهم أكثر من 2.5 مليون جندي في قوات الاحتياط، وعدد طائراته الحربية حوالي 4 آلاف طائرة حربية، ويمتلك أكثر من 20 ألف دبابة، و352 سفينة حربية، بينها 62 غواصة، وحاملة طائرات واحدة، وميزانية دفاعه 47 مليار دولار.

    3- الجيش الصيني

    عدد قواته العسكرية يتجاوز 2.6 مليون جندي، ويمتلك أكثر من 3 آلاف طائرة حربية، وأكثر من 7700 دبابة، إضافة إلى أكثر من 700 سفينة حربية، بينها حاملة طائرات، وأخرى بدأت التجارب البحرية قبل أيام، وميزانية دفاعه 151 مليار دولار.

    4- الجيش الهندي

    يمتلك 4.2 مليون جندي، بينهم 2.8 مليون جندي في قوات الاحتياط، ويمتلك أكثر من 2100 طائرة حربية، و4400 دبابة، و295 سفينة حربية، بينها حاملة طائرات، و16 غواصة، وميزانية دفاعه 47 مليار دولار.

    5- الجيش الفرنسي

    عدد قواته العاملة 205 ألف جندي، إضافة إلى 183 ألف جندي في قوات الاحتياط، ويمتلك أكثر من 1200 طائرة حربية، و406 دبابة، و118 سفينة حربية بينها 4 حاملات طائرات، و10 غواصات، وميزانية دفاعه 40 مليار دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الجيوش, أخبار عسكرية, الحرب الجوية, الجيش الهندي, الجيش الصيني, الجيش الفرنسي, الجيش الأمريكي, الجيش الروسي, أمريكا, فرنسا, الصين, الهند, روسيا
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