المنطقة العسكرية المركزية الروسية تحصل على مقاتلات اعتراضية جديدة

أعلنت إدارة الإعلام، التابعة للمنطقة العسكرية المركزية، أنها ستحصل على 4 مقاتلات اعتراضية من طراز "ميغ-31بي إم" بحلول نهاية عام 2018.

وستدخل المقاتلات للخدمة ضمن صفوف أسطول الطائرات الرابع عشر، التابع للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي.

وسيحصل فوج المقاتلات في منطقة بيرم على 3 طائرات " ميغ-31بي إم "، بينما سيتم إرسال مقاتلة واحدة إلى الفوج في منطقة كراسنويارسك.

وقد صممت المقاتلة للقيام بالدوريات المطولة ومكافحة طائرات الاستطلاع على ارتفاعات عالية والقاذفات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الأهداف، التي تحلق على ارتفاع منخفض. وتتمكن المقاتلة من إصابة 6 أهداف في آن واحد وتتبع 10 أهداف جوية.