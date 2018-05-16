اختبار "تيغر-أم" في سوريا بنجاح (صور)

أدت المركبات الروسية المتعددة الأغراض "تيغر-أم" 233114 المزودة بالوحدة القتالية "أرباليت-دي أم" دورا رائعا في التدريبات العسكرية على حقول التدريب وكذلك في الساحة الحمراء. وهي تشارك في العرض العسكري في عيد النصر في موسكو للسنة الثالثة.

ووفقا لـ"روسيسكايا غازيتا"، ظهرت مؤخرا هذه المركبات القتالية في سوريا. وهي تجري اختبارات هناك.

وتنتظر هذه "المنطقة الساخنة" من زمن أسلحة بتقنيات التحكم عن بعد لأداء مجموعة واسعة من المهام الخاصة. وعيار مدفع "6 بي49" 12.7 ملم وهو من الأسلحة الرئيسية. وتصل سرعة إطلاقه إلى 600 طلقة في الدقيقة. ويبلغ مدى إطلاقه 2000 متر. وتحتوي الذخيرة على 150 طلقة.

والوحدة القتالية "أرباليت-دي أم" مزودة بنظام التحكم بالنار بكاميرا تلفزيونية حديث، ويسمح بمراقبة مسافة تصل إلى 2500 متر وتدمير الأهداف من مكانها أو وهي تتحرك.

وكذلك تحتوي الوحدة القتالية على جهاز تصوير حراري، "يرى" على بعد ميل ونصف وجهاز يحدد المسافات ليزري يصل مداه من 100 إلى 3000 متر.

ويسمح المحرك " YAMZ-5347-10" وقوته 215 حصانا بالتحرك بسرعة 120 كم في الساعة.

وفي الوقت الحاضر، هذه العربات المدرعة في خدمة مع القوات الخاصة للجيش الروسي.