مجلة أمريكية تعرض أفضل مقاتلة روسية (صور)

وأشار الخبير إلى أن: "المقاتلة الكبيرة الروسية بمحركان هي نظيرة F-15 Eagle وهي تطير لمسافات بعيدة وبسرعة كبيرة وتمتلك أسلحة ثقيلة وإلكترونيات طيران متقدمة وهي قادرة على المناورة بشكل ممتاز".
ويذكر روبلين أنه تم تطوير مقاتلات "سو-27أم" و"سو-30" و"سو-33" و"سو-35" وكذلك المقاتلة الصينة Shenyang J-11 على أساس "سو-27". وكلها يطلق عليها الناتو اسم Flanker.
ووفقا للخبير، أثبتت هذه المقاتلات بأنها أفضل من منافسيها الأمريكيين في الاختبارات.
ويختتم روبلين أن الولايات المتحدة تركز على التخفي والسرعة في المقاتلات بينما روسيا تستمر بتطوير طائرات قادرة على المناورة بشكل جيد.
- مقاتلة "سو-30" متعددة المهام، التابعة للفرقة الاستعراضية "سوكولي روسيي" (صقور روسيا )© Sputnik . Aleksander Kryazhev
- مقاتلة "سو-33" متعددة المهام، على متن السفينة الحربية "الأميرال كوزنيتسوف"© Sputnik . Aleksey Danichev
- طائرة "سو-35" خلال تسليمها لخدمة الجيش الروسي في القاعدة الجوية "بيسوفيتس" في جمهورية كاريليا© Sputnik . Ilya Timin
- طائرة "سو-35" خلال العرض الجوي الدولي في مطار جوكوفسكي© Sputnik . Maksim Blinov
- سرب من مقاتلات "سو-30" و"سو-35" خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو© Sputnik . Grigoriy Sysoyev
- مقاتلة "سو-33" متعددة المهام خلال التدريبات في القرم© Sputnik . Sergey Malgavko
- مقاتلة "سو-27" متعددة المهام، التابعة للفرقة الاستعراضية "روسكي فيتيازي" (الفرسان الروس)© Sputnik . Evgeny Biyatov
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)