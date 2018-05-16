مجلة أمريكية تعرض أفضل مقاتلة روسية (صور)

كتب الخبير العسكري، سيبستيان روبلين، في مجلة "National Interest" أن المقاتلة "سو-27" المتعددة الأغراض والتي تعمل في جميع الأحوال الجوية لا تزال من أفضل مقاتلات الجيل الرابع في ترسانة الأسلحة الروسية والصينية والهندية.

وأشار الخبير إلى أن: "المقاتلة الكبيرة الروسية بمحركان هي نظيرة F-15 Eagle وهي تطير لمسافات بعيدة وبسرعة كبيرة وتمتلك أسلحة ثقيلة وإلكترونيات طيران متقدمة وهي قادرة على المناورة بشكل ممتاز".

© Sputnik . Alexey Kudenko بالفيديو...اعتراض "سو-27" لقاذفات قنابل أمريكية

ويذكر روبلين أنه تم تطوير مقاتلات "سو-27أم" و"سو-30" و"سو-33" و"سو-35" وكذلك المقاتلة الصينة Shenyang J-11 على أساس "سو-27". وكلها يطلق عليها الناتو اسم Flanker.

ووفقا للخبير، أثبتت هذه المقاتلات بأنها أفضل من منافسيها الأمريكيين في الاختبارات.

ويختتم روبلين أن الولايات المتحدة تركز على التخفي والسرعة في المقاتلات بينما روسيا تستمر بتطوير طائرات قادرة على المناورة بشكل جيد.