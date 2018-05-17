بعد اختبارها في سوريا...القوات الخاصة الروسية تحصل على مركبة مدرعة جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية أن القوات الخاصة الروسية في تلك المنطقة حصلت على أحدث مركبة مدرعة "تايفونيونوك"، التي تم عرضها في 9 مايو/ أيار في الساحة الحمراء.

وتتميز المركبة المدرعة الجديدة بأبعاد أصغر وخصائص أخرى بالمقارنة مع المركبة المدرعة "تايفون-ك". ويوجد داخل "تايفونيونوك" عشرة مقاعد للطاقم ولفرق الإنزال، وفقا لروسيكايا غازيتا.

© Sputnik . Vitaliy Belousov أول مهمة قتالية لـ"تايفون" في سوريا

وتتمتع المركبة بحماية قوية جدا وهي قادرة على تحمل طلقات بنادق كلاشينكوف أو بنادق القنص "سي في دي". وكذلك هي محمية بشكل جيد ضد الألغام والألغام الأرضية. وهي قادرة على النجاة من انفجار ستة كيلوغرامات من مادة تي إن تي تحتها أو عند العجلات.

وتبلغ قوة المحرك 350 حصان وسرعتها القصوى 105 كيلومتر في الساعة. وقادرة على حمل 2 طن.

ويمكن استخدام "تايفونيونوك" لمهام محتلفة: الاستطلاع والإسعاف وسيارة قيادة. وقد يتم تزويد المدرعة بالوحدة القتالية "بي إم-30-دي" بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم.

وستبدأ القوات الخاصة في هذا الأسبوع بالتدريب على المدرعة وقيادتها في الغابات وعلى الطرق الوعرة وفي حقول التدريب.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختبار هذه المدرعة في سورية قبل دخولها الخدمة في الجيش الروسي.