أميرال فرنسي يثمن الغواصات الروسية

وقال الأميرال وهو في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لوكالة "سبوتنيك" إن الغواصات الروسية سريعة وهادئة بشكل لا يصدق".

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers غواصة واحدة تقهر الأسطول الأمريكي

وأشار الأميرال أيضا إلى الزيادة الحادة في عدد السفن التابعة للبحرية الصينية، وأن الصين فقط في السنوات الأربع الماضية أدخلت إلى الخدمة 80 سفينة وهذا يعادل أسطول كامل لفرنسا. لافتا الانتباه إلى أن الصين تبني الأن حاملة طائرات.

ووفقا لبرازاك، إن كل هذا يدل على أن أساطيل فرنسا ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى لا يمكن أن تضمن مكانة رائدة في العالم.