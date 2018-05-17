سوريا: العثور على دبابات الإرهابيين في منطقة القلمون (فيديو)

ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) فيديو يُظهر ما تم العثور عليه من معدات عسكرية وأسلحة كانت في حوزة التنظيمات الإرهابية التي كانت تسيطر على منطقة القلمون الشرقي.

ويبين الفيديو وجود دبابات "تي55 و"تي65" و"تي72" ضمن ما عثرت عليه القوات المسلحة السورية في المنطقة.وذكرت سانا أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت إعادة الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات الإرهابية على تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.وقالت قيادة الجيش السوري في بيان إن القوات المسلحة السورية أكملت تطهير 1200 كيلومتر مربع من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي وأعادت الأمن والأمان إلى 65 بلدة وقرية كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية التي أرغمت على الخروج من المنطقة بعد تسليم كل ما لديها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة بما في ذلك الدبابات وعربات الشيلكا وبي أم بي والراجمات والصواريخ المتنوعة ومدافع الهاون والرشاشات وغير ذلك من سلاح وعتاد.