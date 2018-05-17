صواريخ "كاليبر" الروسية تستهدف قواعد الناتو الجنوبية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صواريخ "كاليبر" المجنحة ستدخل الخدمة الدائمة في البحر الأبيض المتوسط بسبب وجود تهديدات بحدوث اعتداءات من قبل الارهابيين في سوريا.

وقال بوتين خلال اجتماع عسكري: "على خلفية وجود تهديد حدوث اعتداءات للارهابيين الدوليين في سوريا فإن بواخرنا في البحر المتوسط الحاملة لصواريخ "كاليبر" ستدخل الخدمة الدائمة، وينبغي أن تكون إحدى هذه البواخر في حالة تأهب دائما وعلى استعداد لاستخدام الأسلحة إذا لزم الأمر.

ويهدف التواجد المستمر للسفن الروسية المسلحة بصواريخ "كاليبر" في البحر المتوسط ​​إلى الحفاظ على توازن القوى في هذه المنطقة، وفقا لموقع topcor.

ويلعب أسطول البحر الأسود للبحرية الروسية الدور الرئيسي في حماية مصالح روسيا في البحر الأبيض المتوسط. وسفنه هي التي شكلت العمود الفقري للسفن في البحر الأبيض المتوسط.

© Sputnik . Vasiliy Batanov فرقاطة روسية مجهزة بصواريخ "كاليبر" تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط

ومنذ وقت ليس ببعيد، حصل أسطول البحر الأسود على غواصات "روستوف نا دانو" و"فيليكي نوفغورود" الجديدة المجهزة ب"كاليبر بي ل". وبالإضافة إلى الغواصات يمكن تزويد الفرقاطات المتواجدة في البحر الأبيض ب"كاليبر".

وتم تدمير مواقع للإرهابيين في محافظ دير الزور في سوريا بهذه الصواريخ التي اطلقت من غواصة "فيليكي نوفغورد" في خريف عام 2017. ويبلغ مدى الصواريخ على الأهداف الأرضية 2000 كيلومتر.

ولكن هدف "كاليبر" ليس فقط الجماعات الراديكالية السورية. وتم تعزيز الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب الحاجة إلى رد فعل فوري على التهديدات من العدو المحتمل. وصواريخ "كاليبر" قادرة على تغطية القواعد العسكرية البريطانية أكروتيري وديكيليا في قبرص، وقاعدة انجرليك في تركيا، ومقر حلف شمال الاطلسي في نابولي، ومقر القوات الجوية للناتو في أزمير التركية ومقرات الناتو وقواعدها في اليونان وإيطاليا في حال النزاع.

وبالتالي، فإن السفن المزودة ب"كاليبر" في البحر الأبيض المتوسط ​​تعزز إلى حد كبير من المواقف العسكرية السياسية الروسية في هذه المنطقة.