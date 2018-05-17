لماذا "الدبابة الطائرة" تي-80 تبقى من أفضل الدبابات في العالم

ويتم تطويرها في لينيغراد وأومسك لكي لا تكون أقل شأنا من أفضل دبابة غربية. واتخذت تدابير لتحسين خصائص التنقل. على سبيل المثال، المحرك التوربيني الغازي سمح لها بالسير بسرعة تصل إلى 95 كم / ساعة خلال الاختبارات. وفي نفس الوقت، كانت الدبابة سهلة القيادة. ولم ينىس المصممون الاقتصاد في استهلاك الوقود، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

© AP Photo / Sergei Grits إرسال دبابات "تي-80" أوكرانية إلى "خط أمامي"

كما تم تحسين أسلحة المدفعية والصواريخ لزيادة قوة النيران. وحدثت أنظمة الإطلاق. وثبتت أنظمة الحماية النشطة "أرينا" و"دروزدو-2" على "تي-80" وحدث درع الحماية. وتم تثبيت مصور حراري حديث يسمح برؤية العدو على بعد 3.5 كيلومتر. وكذلك زودت بمدفع رشاش عيار 12.7 ملم.

ويستطيع المدفع المطور "2أ46أم4" عيار 125 ملم الذي يحتوي على ذخيرة 44 طلقة تدمير دبابات العدو التي تبعد 2.5 كيلومتر بقذيفة خارقة للدروع وعلى بعد 5 كيلومتر بصاروخ موجه.

وكما هو الحال في جميع الدبابات الروسية، فهي قادرة على السير على الأنهار التي يصل عمقها إلى 5 أمتار.