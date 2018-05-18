صواريخ موجهة تدمر الدبابات والمروحيات (فيديو)

تعرف منظومات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات "إيه تي جي إم" بالعدو الأول للجيوش المعادية في المعارك البرية، وهي مصممة للقضاء على جميع المركبات البرية المدرعة كما يمكنها إسقاط المروحيات.

وتعد منظومة "كورنيت إي"، واحدة من أفضل منظومات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات في العالم، ويستخدمه الجيش الروسي ويتم تصديره للعديد من جيوش العالم، لتدمير الأهداف المعادية في البر والجو، ليلا أو نهارا، ويمكن استخدامها في جميع الأجواء، بحسب موقع "روس أوبرين إكسبورت" الروسي.

ويتم تجهيز صواريخ "كورنيت" للإطلاق من منصات ثابتة أو يتم تحميلها على مركبات عسكرية، ويتميز بسهولة استخدامه وسرعة إعداد للإطلاق في وقت قياسي.

ويمكن لفرد واحد أن يجهز الصاروخ ويحدد الهدف عن طريق نظام الرؤية الإلكتروني، ويتعقبه حتى يتم تدميره، مستخدم نظام توجيه نصف آلي، يعتمد على تحديد الهدف بواسطة شعاع الليزر.

ويمكن لصواريخ "كورنيت" تدمير أهداف في مدى يتراوح من 100 متر إلى 5.5 كم نهار، لكن مداها الأقصى ينخفض ليلا إلى 4.5 كم، وتستطيع اختراق تدريع يتراوح سمكه بين متر و1.2 مترا، ويصل وزن القاذف فارغ إلى 26 كغم، بينما يتجاوز وزنه بالصاروخ 29.5 كغم.

وقطر الصاروخ 152 مم، ويحمل رأسا حربيا شديد الانفجار، ويمكنه العمل في درجة حرارة تتراوح بين 20 درجة تحت الصفر حتى 60 درجة مئوية.