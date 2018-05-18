مدفع روسي يغير قواعد الحرب البرية (فيديو)

تعد مدافع "ميستا - إس" عيار 155 مم، إحدى فئات مدافع هاوتز، ذاتية الحركة، لكنها النسخة الأكثر فتكا، لأنها مصممة للقضاء على المدرعات والدبابات وقوات المشاة، إضافة إلى قدرتها على استهداف مواقع المدفعية المعادية.

وتستطيع وحدات المدفعية الروسية "ميستا — إس" تدمير تحصينات العدو وإعاقة قدرته على استخدام قوته المدرعة أو قوات المشاة في المناورة، بحسب موقع "روس أوبرين إكسبورت" الروسي.

© AP Photo / Pu Haiyang "إيه كيه-306"... مدفع روسي يحمي السفن من الطائرات الحربية

وتتميز "ميستا — إس" بأنها الأخف وزنا بين فئات مدافع هاوتزر عيار 152 و155 مم، ويمكن تجهيزها لإطلاق النار في وقت قياسي أيا كانت زاوية الإطلاق المطلوبة.

ويمتلك المدفع الروسي نظام إطلاق نار آليا أو يدويا، ويمكنه عبور موانع مائية عمقها 5 أمترا، وعرضها ألف متر، ويعد من أفضل أنظمة المدفعية التي تم إنتاجها للجيش الروسي.

ويصل وزن المدفع إلى 43 طن، وطوله إلى 12.4 مترا، وعرضه 3.3 أمتار، بينما يصل ارتفاعه إلى 2.9 مترا، ويمتلك قدرة كبيرة على المناورة أثناء الحركة تمكنه من تحقيق تميز استراتيجي لقصف القوات المعادية.

ويتراوح مدى قذائف المدفع بين 30 إلى 41 كم، وتصل سعته إلى 45 طلقة، ويمكنه إطلاق ما بين 6 إلى 8 قذائف في الدقيقة الواحدة، ويمكنه إطلاق النار خلال 30 ثانية من تحديد الهدف.

ويتكون طاقم المدفع من 5 أفراد، ويصل نطاق عمله إلى 500 كم، وتصل سرعته غلى 60 كم / الثانية.