سوريا... الخوف من "كورنيت" في محله

كشفت معلومات تداولتها مواقع الإنترنت عن وجود صواريخ "كورنيت-دي" المضادة للدبابات في حوزة الجيش العربي السوري.

وكشفت نفس المعلومات عن خوف عناصر المجموعات المسلحة الإرهابية من هذه الصواريخ.

YouTube/Syria HD جدار لا تنفذ منه الدبابات

ووفق تلك المعلومات فإن صاروخ "كورنيت-دي" دمر إحدى سيارات "جيش العزة" التي كانت تبعد أكثر من سبعة كيلومترات عن موقع إطلاق الصاروخ.

ويكون الخوف من مجموعة "كورنيت-دي" الصاروخية في محله، حسب رأي خبير الأسلحة الروسية.

ويقول الخبير أندريه كوشكين تعقيبا على المعلومات حول استخدام صواريخ "كورنيت-دي" في تدمير آليات المجموعات المسلحة في سوريا، إن ما يسمى بـ"كورنيت دي" يعتبر من أفضل الأسلحة المضادة للدبابات في العالم.

وتستطيع مجموعة "كورنيت-دي" الصاروخية أن تضرب الهدف المطلوب تدميره من مسافة 10 كيلومترات. ويقدر صاروخها على خرق الدرع الذي تبلغ سماكته 1300 ملم. ويمكن بواسطتها تدمير الأهداف الجوية أيضا.

ويؤكد الخبير أنه يرى مبررا للخوف من "كورنيت".

ويجب الإشارة إلى أن مجموعة "كورنيت-دي" تنتمي إلى الأسلحة الموجهة ليزرياً.