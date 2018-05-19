شاهد أولى اختبارات سفينة "أوراغان" الحربية الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو عبر حسابها على موقع "يوتيوب" لاختبار سفينة "أوراغان" (الإعصار) الحربية الحاملة لصواريخ كاليبر، في بحيرة لادوجا الروسية.

ويظهر في الفيديو مرور السفينة عبر مياه البحيرة، بالإضافة إلى طاقم السفينة.

وجاء في التعليق على الفيديو "خرجت سفينة أوراغان من حوض بناء السفن في مصنع "بيلا" وشرعت إلى المرحلة الأولى من الاختبارات".

يذكر أنه سبق وأفاد نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف بأنه قد يتم تسليم السفينة "أوراغان" (الإعصار) للقوات البحرية الروسية في العام الحالي.

ويذكر أيضا أن هذه السفينة التي بدأ العمل على صناعتها في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015 مزودة بصواريخ "كاليبر" الباليستية المعروفة.