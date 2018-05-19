تعرف على قدرات المدفعية الروسية الذكية (فيديو)

تنتج روسيا العديد من قطع المدفعية المتطورة، وتعد قذائف "كيه إم - 1" إحدى تلك القذائف، المصممة لضرب أهداف متحركة تصل سرعتها إلى أكثر من 36 كم/ ساعة.

وبحسب موقع "روس أوبرين إكسبورت"، فإن القذائف المدفعية عيار 155 مم، يمكنها ضرب المركبات الخفيفة والدبابات، ومركبات نقل الأفراد، على مدى يتراوح بين 3 إلى 20 كم.

ويمكن إطلاق تلك القذائف الموجهة بواسطة مدافع الميدان أو بواسطة المدفعية ذاتية الحركة.

ويصل طول القذيفة إلى 130 سم، ووزنها 51.3 كغم، وتحمل رأسا حربيا شديد الانفجار وزنه 20.5 كغم.

ويمكنها إصابة الأهداف المتحركة عن طريق المزامنة بين عمليات الرصد للهدف ونظام التوجيه الموجودة على القذيفة، التي تمتلك أربعة أجنحة يتم فردها عقب انطلاقها من فوهة المدفع.

ويتم تحديد الهدف عن طريق وحدة القيادة التابعة لنظام المدفعية، الذي يستخدم تلك القذائف، أو عن طريق نظام رصد خارجي متصل بوحدات المدفعية الرئيسية.