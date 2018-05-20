"سميرش" الروسية... تغير مجرى القتال بـ6 صواريخ (فيديو)

وتنتج روسيا راجمات ثقيلة يزيد عدد صواريخها عن 12 صاروخا، وراجمات خفيفة مثل راجمة "سميرش" المجهزة بستة صواريخ فقط، لتكون واحدة من أفضل راجمات الصواريخ الخفيفة، التي تمتلك مرونة كبيرة وقدرة على المناورة عند استخدامها في الحروب البرية، بحسب موقع "روس أبرين إكسبورت" الروسي.
وتزن المركبة محملة بقذائفها الصاروخية وطاقمها إلى أكثر من 23 طن، ويمكنها إطلاق صواريخها خلال 20 ثانية.
ويتكون طاقم تشغيل الراجمة الصاروخية من فردين، ويصل مداها إلى ألف كم، وسرعتها تصل إلى 90 كم / الساعة.
وتتمتع "سميرش" بنظام تأمين للطاقم، كما يمكنها مغادرة موقع إطلاق الصواريخ خلال فترة لا تتجاوز دقيقة واحدة، لزيادة نسبة تأمين موقعها من الهجمات المضادة.
وتستطيع الراجمة الروسية تنفيذ مهامها في جميع الأجواء، وخلال النهار وحتى في ساعات الليل.
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