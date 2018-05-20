فنزويلا تتهم أمريكا بتخريب الانتخابات بعقوبات جديدة

اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام عقوبات جديدة ضد كبار مسؤولي حكومتها لتخريب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل تجرى اليوم الأحد.

وكثفت الولايات المتحدة ضغوطها على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو يوم الجمعة متهمة إياه بالاستفادة من شحنات مخدرات غير قانونية وفرضت عقوبات على ديوسدادو كابيلو وهو المسؤول الثاني في الحزب الاشتراكي الحاكم، بحسب رويترز.

© REUTERS / Marco Bello تزايد أعداد الجنود الهاربين من الخدمة في فنزويلا

كانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على مادورو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وألقت باللائمة عليه في أزمات فنزويلا الاقتصادية والسياسية الحالية. لكن واشنطن ربطت للمرة الأولى يوم الجمعة بين مادورو وتجارة المخدرات.

ووصفت حكومة مادورو في بيان العقوبات بأنها جزء من "حملة عدوان منظمة" تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.