تعرف على الصاروخ الأطول عمرا في الجيش الأمريكي (فيديو)

تعتمد الطائرات الحربية على عدة أنواع من الصواريخ لتنفيذ مهامها القتالية، تشمل صواريخ يمكن استخدامها لضرب أهداف أرضية، وصواريخ أخرى لتدمير الطائرات المعادية في المعارك الجوية وتعرف بصواريخ "جو - جو".

وتعد صواريخ "سبارو" من أطول الصواريخ عمرا في الجيش الأمريكي والجيوش الغربية، التي بدأت استخدام تلك الصواريخ منذ خمسينيات القرن الماضي، بحسب موقع "ميلتري توداي" الأمريكي، الذي أوضح أنها كانت أول فئة من الصواريخ التي يستخدمها الطيار في إسقاط الطائرات المعادية في مدى يصل إلى 30 كم.

وظل الجيش الأمريكي يستخدم هذا النوع من الصواريخ على مدى أكثر من 5 عقود، ومن أبرز إصداراته "إيه آي إم — 7"، الذي يوجد منه 5 نسخ كان أولها عام 1956.

وكان طول أول نسخة من الصاروخ يصل إلى 3.74 مترا، بينما لا يتجاوز طول النسخة المطورة 3.66 مترا، ولم يتغير قطر الصاروخ الذي يساوى 20 سم، في جميع إصداراته.

ويمتلك الصاروخ جناحين تصل المسافة بين طرفيهما إلى متر واحد.

وكان وزن أول نسخة من الصاروخ 143 كغم، وأصبحت النسخ الأحدث أثقل وزنا إلى أن وصل وزن آخرها إلى 197 كغم، بالتوازي مع زيادة وزن الرأس الحربي للصاروخ، الذي زاد من 20 كغم، إلى 30 كغم.

F-15A Eagle launches an AIM-7 Sparrow missile during a Weapons System Evaluation Program. The F-15 is from of the 110th Fighter Squadron, 131st Fighter Wing, Air National Guard, Lambert-St. Louis International Airport, Mo. pic.twitter.com/eYHgVmB69Z — Jai J (@kadonkey) May 15, 2018

ويمكن للصاروخ تدمير أهدافه في مدى يتراوح بين 10 إلى 30 كم.

وتستخدم النسخ الأولى من الصاروخ نظام توجيه يعتمد على موجات الراديو، بينما تستخدم النسخ الأكثر تطورا رادارات إيجابية تمكنها من تتبع أهدافها، وتمنحها القدرة على تصحيح مسارها عقب الإطلاق لملاحقة الهدف الجوي وتدميره.