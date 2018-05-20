"لورا"... أحدث صاروخ باليستي تملكه إسرائيل (فيديو)

كان أول ظهور لصواريخ "لورا" الإسرائيلية عام 2003، لكنها دخلت الخدمة رسميا عام 2007، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.
وتتكون منصة إطلاق صواريخ "لورا" من 4 أنابيب إطلاق تحمل 4 صواريخ، ويصل وزنها إلى 25 طن، ويتم تثبيتها على قاعدة أبعادها (9*2.5*3) أمتار.
وطول الصاروخ 5.2 مترا، وقطره 62 سم، ويصل وزنه عند الإطلاق إلى 1800 كغم، ويحمل رأسا حربيا شديد الانفجار وزنه يصل إلى 600 كغم، ويعمل الصاروخ بالوقود الصلب ويتكون من مرحلة واحدة، ويختلف مداه باختلاف وزن الرأس الحربي الذي يحمله.
ويتم توجيه الصاروخ بنظام "جي بي إس"، كما يمكن توجيهه مباشرة نحو الهدف، وفقا لطبيعة العملية التي يشارك فيها، بحسب الموقع الذي أوضح أن دقته في إصابة الأهداف تصل إلى 10 أمتار.
لكن الصاروخ تم إسقاطه العام الماضي، بواسطة منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1" في سوريا، بحسب موقع "فيستنيك موردافي" الروسي.
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