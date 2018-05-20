"لورا"... أحدث صاروخ باليستي تملكه إسرائيل (فيديو)

تمتلك إسرائيل صناعة عسكرية متطورة تمكنها من إنتاج العديد من الأسلحة محليا، ومنها صواريخ الهجوم الأرضي "لورا"، التي يتراوح مداها بين 250 إلى 300 كم، وتعد ضمن فئة الصواريخ الباليستية.

كان أول ظهور لصواريخ "لورا" الإسرائيلية عام 2003، لكنها دخلت الخدمة رسميا عام 2007، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.

© REUTERS / OMAR SANADIKI إسرائيل تعرض لقطات لقصف منظومة صواريخ "بانتسير" في سوريا (فيديو)

ويمكن إطلاق الصواريخ من قواعد أرضية أو تحميلها على مركبات ثقيلة، كما يمكنها الانطلاق عموديا من على متن السفن الحربية لضرب أهداف أرضية.

وتتكون منصة إطلاق صواريخ "لورا" من 4 أنابيب إطلاق تحمل 4 صواريخ، ويصل وزنها إلى 25 طن، ويتم تثبيتها على قاعدة أبعادها (9*2.5*3) أمتار.

وطول الصاروخ 5.2 مترا، وقطره 62 سم، ويصل وزنه عند الإطلاق إلى 1800 كغم، ويحمل رأسا حربيا شديد الانفجار وزنه يصل إلى 600 كغم، ويعمل الصاروخ بالوقود الصلب ويتكون من مرحلة واحدة، ويختلف مداه باختلاف وزن الرأس الحربي الذي يحمله.

ويتم توجيه الصاروخ بنظام "جي بي إس"، كما يمكن توجيهه مباشرة نحو الهدف، وفقا لطبيعة العملية التي يشارك فيها، بحسب الموقع الذي أوضح أن دقته في إصابة الأهداف تصل إلى 10 أمتار.

لكن الصاروخ تم إسقاطه العام الماضي، بواسطة منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1" في سوريا، بحسب موقع "فيستنيك موردافي" الروسي.