بالفيديو..."التنين الروسي" يحرق مواقع المسلحين في اليرموك في سوريا

الحجر الأسود واليرموك من أهم المناطق التي تجري الأن فيها عمليات قتالية بين الجيش السوري والإرهابيين وهي من أخر معاقل الإرهابيين.

ونشر موقع "روسكايا فيسنا" فيديو للعمليات القتالية التي تجري هناك، وتقريبا كل المباني في هذه الأحياء مدمرة تدمير كامل تقريبا، وهي تشكل خطرا على الجيش السوري، فالمباني المدمرة والفوضى تساعد المسلحين، فقد حول المسلحون الكثير من هذه المباني إلى حصون لهم.

وهنا تأتي المركبة القتالية ذاتية الدفع أور-77 "ميتيوريت" والتي تعرف ب"زميي غورينيتش" (تنين بثلاث رؤوس) لمساعدة الجيش السوري في العمليات القتالية.

وأطلق المهندسون العسكريون النار على مباني اختبئ فيها العدو ومحته عن وجه الأرض.