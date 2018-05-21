شاهد...القوة العسكرية لأسطول المحيط الهادئ

أعدت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية فيديو تبين فيه القوة العسكرية لأسطول المحيط الهادئ بمناسبة الذكرى الـ287 على إنشائه.

ومدة الفيديو دقيقة ونصف ولكن يمكن للمشاهد أن يرى فيه الغواصات الاستراتيجية متعددة الأغراض، والسفن الحربية ومشاة البحرية وغواصين ووحدات الصواريخ والمدفعية الساحلية.

وأجرى البحارة في هذا العام، أكثر من 60 تمرين تكتيكي على نطاق واسع وقامت أكثر من 60 سفينة وغواصة بمهمات تدريبية قتالية في البحر.

وتقوم مجموعة من السفن الحربية منها "أدميرال تريبوتس" و"أدميرال فينوغرادوف" و"بيتشينغا" منذ 7 مايو أيار بمهمة في المحيط. وزارات عدة دول في أسيا والمحيط الهادئ وستشارك في المناورات الروسية الصينية "التعاون البحري 2018".