أمريكا تحذر من سلاح روسي يدمر الطائرات الحربية في الحال

ويعتمد الجيش الأمريكي على طائرات الإنذار المبكر "إي — 8"، لاختراق الأجواء المعادية والقيام بمهام التجسس والاستطلاع لتحديد أهداف القاذفات والمقاتلات الحربية قبل انطلاقها.
وتمتلك روسيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي "إس — 400"، الذي تمد به الصين ودول أخرى، وهو أفضل نظام دفاع صاروخي في العالم، يمكنه إسقاط أهداف جوية على بعد 400 كم، أثناء تحليقها على ارتفاعات تصل إلى 33 ألف متر.
ويمتلك نظام "إس — 400" صواريخ يختلف مدى كل منها عن الآخر، وتصل سرعة أقواها إلى 15 ضعف سرعة الصوت (ماخ)، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن أمريكا لا تملك إلا نوعين من الطائرات فقط هما "إف — 22" و"إف — 35"، اللتين يمكنهما القيام بمهام تنافسية في مواجهة الصواريخ الروسية الخارقة.
ON DAY TWO WE WHO ARE LEFT WILL THROW STONES BECAUSE NO STICKS WOULD BE LEFT ON THE PLANET/DUMMIES https://t.co/tzn8THfdTV— james devine (@drummerkiss) May 22, 2018
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