أمريكا تحذر من سلاح روسي يدمر الطائرات الحربية في الحال

قالت وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، إن روسيا والصين ستدمران طائرات الإنذار المبكر التابعة للجيش الأمريكي، في أول يوم لاندلاع الحرب بين الجانبين رغم امتلاك تلك الطائرات تكنولوجيا متقدمة.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev الكشف عن دولة أخرى تحصل على صواريخ "إس 400"

ذكرت مجلة " نيوزويك " الأمريكية في تقرير لها الاثنين 21 مايو/ أيار، إن هيمنة وسائل الدفاع الجوي الروسية والصينية على الأجواء، تجعل الدولتين قادرتين على إسقاط أحدث طائرات القيادة والسيطرة والإنذار المبكر، التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي في عمليات الاستطلاع ورصد الأهداف، مشيرة إلى تدمير تلك الطائرات يعني إصابة القوات الأمريكية بـ"العمى".

ويعتمد الجيش الأمريكي على طائرات الإنذار المبكر "إي — 8"، لاختراق الأجواء المعادية والقيام بمهام التجسس والاستطلاع لتحديد أهداف القاذفات والمقاتلات الحربية قبل انطلاقها.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv صحيفة: منظومة "إس-500" لا تقدر بثمن

لكن الوزيرة الأمريكية أكدت أنه حتى إذا خضعت تلك الطائرات لعمليات تحديث كبيرة، فإنها ستكون في نهاية الأمر هدفا سهلا للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، التي تعتمد عليها روسيا والصين.

وتمتلك روسيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي "إس — 400"، الذي تمد به الصين ودول أخرى، وهو أفضل نظام دفاع صاروخي في العالم، يمكنه إسقاط أهداف جوية على بعد 400 كم، أثناء تحليقها على ارتفاعات تصل إلى 33 ألف متر.

ويمتلك نظام "إس — 400" صواريخ يختلف مدى كل منها عن الآخر، وتصل سرعة أقواها إلى 15 ضعف سرعة الصوت (ماخ)، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن أمريكا لا تملك إلا نوعين من الطائرات فقط هما "إف — 22" و"إف — 35"، اللتين يمكنهما القيام بمهام تنافسية في مواجهة الصواريخ الروسية الخارقة.