سوريا تستخدم سيارة مدرعة منقطعة النظير

تشهد سوريا إقبالاً كبيراً على استخدام سيارات "أورال" الروسية.

وتستعين بها وحدات الجيش السوري. كما يستخدمها العسكريون الروس الموفدون إلى سوريا للمشاركة في مكافحة الإرهاب والمساهدمة في جهود وقف القتال.

© Sputnik . Igor Zarembo من أين تأتي صواريخ الدفاع الجوي إلى سوريا

وخصصت سيارات "أورال" التي تستطيع السير على الأرض الوعرة، لنقل أفراد القوات المسلحة والذخيرة. ويتم في سوريا تركيب مختلف الأسلحة مثل قطع المدفعية، على هذه السيارات.

وكشفت صورة نُشرت على شبكة الإنترنت مؤخرا عن وجود نسخة متميزة غير معتادة من سيارة "أورال 4320" في سوريا.

وتتميز هذه السيارة باحتوائها على الألواح الفولاذية التي تستخدم كدرع يحمي كابينة وصندوق السيارة.

كما تحوي هذه السيارة المدفع الرشاش الموجود في صندوقها.

وتتمتع هذه السيارة بالحماية التمويهية التي تشمل شبكة الإخفاء التي تغطي جزءا من مؤخرة السيارة.