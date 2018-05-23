صحيفة: الناتو يقف عاجزا أمام "قاتل حاملات الطائرات" الروسي

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا نجحت في إنشاء نظام دفاع فعال دون استثمارات ضخمة، والتي يمكن أن تنافس الولايات المتحدة.
ويحمل هذه الصواريخ القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22إم3"، وهذا المزيج بين الحاملة والصاروخ يجعل القوات الفضائية الروسية، وفقا للصحيفة، بمهاجمة حاملات الطائرات الأمريكية على مسافة لا يمكن أن تغطيها الدفاعات الجوية الأمريكية.
وكان مصنع الطائرات في مدينة قازان قد أعلن في شهر أبريل/ نيسان الماضي أن قاذفة القنابل والصواريخ "تو-22إم3إم" ستقوم بالطلعة الجوية الأولى في أغسطس/آب 2018.
وتعتبر طائرات "تو-22" من الطائرات الاستراتيجية التي تلقى على عاتقها مهمة تأمين الحدود الجوية لروسيا أمام خطر اعتداء حلف شمال أطلسي (الناتو).
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