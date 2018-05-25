مقاتلة خفية أمريكية تفشي أسرارها في سوريا

تم الكشف عن الكثير من أسرار الطائرة الخفية الأمريكية "إف-22".

أعلنت ذلك بوابة الرصد العسكري "ميليتري ووتش".

© AP Photo / Ted S. Warren "إف-22" تحاول استفزاز الطائرات الروسية في سوريا

وكشفت طائرات "إف-22" الموجودة في منطقة الشرق الأوسط الكثير من أسرارها لأجهزة المسح اللاسلكي الإلكتروني الروسية الموجودة في سوريا.

وأفادت بوابة الرصد العسكري بأن قيادة القوات الجوية الأمريكية ترى أن نشر مقاتلات "إف-22" على مقربة من البلد الذي نشرت روسيا فيه أنظمة الدفاع الجوي الحديثة ألحق أضرارا خطيرة بحيوية طائرات "إف-22" لأن موسكو حصلت على معلومات استخبارية هامة عنها.

ولعل المقصود بأجهزة المسح التي استحوذت على معلومات ثمينة عن المقاتلة الخفية "إف-22"، وفقا لتعبير فيرالين جيميسون، نائبة رئيس أركان المخابرات العسكرية الأمريكية، هي أجهزة الرادار التابعة لمنظومتي الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" و"إس-400".

ووفق خبراء القوات الجوية الأمريكية فإن مقاتلة "إف-22" فقدت تفوقها على الطائرات الروسية بعدما فضت روسيا أسرارها الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا الإخفاء والأسلحة وإمكانيات محرك الطائرة.

ونبهت بوابة الرصد العسكري إلى خطورة استخدام طائرات "إف-35" أيضا في سوريا، معتبرة أن تحليق طائرات "إف-35" فوق هذه المنطقة لا بد أن يمثل فرصة هامة لروسيا للكشف عن إمكانيات المقاتلة الأمريكية الجديدة.