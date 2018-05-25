ما هي قدرات الطائرة المسيرة الحديثة "كورسار"

ستكون أول طائرة هجومية بدون طيار "كورسار" قادرة على منافسة الطائرات الأمريكية والصينية والإسرائيلية في الأسواق العالمية.

وذكرت صحيفة "Military Watch" أن الطائرة التي عرضت لأول مرة في العرض العسكري في عيد النصر "كورسار" مصممة من مواد مركبة. وهذه أول طائرة حربية وزنها 200 كغ وباع جناحيها 6 ونصف متر. وتستطيع أن تكون هذه الطائرة هجومية باستحدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة وكذلك قادرة على القيام بمهمات الاستطلاع وكذلك تستخدك للحرب الإلكترونية.

© Sputnik . Alexander Wilf قدرات الدرون الجديد "كورسار"

وهي فعالة جدا على الرغم من أن مدى تحليقها (حوالي 200 كيلومتر) صغير نسبيا مقارنة مع منافساتها الأمريكية والصينية.

الطائرة "كورسار" هي مروحية بدون طيار وهذا يقلق المحللين الأجانب. "المروحية بدون طيار قد تكون أبطأ من الطائرة بدون طيار العادية ولكنها قادرة على العمل بعيدا عن المطارات العسكرية وكذلك يمكن إطلاقها من على متن السفن الحربية.

ويعتقد الخبراء أن "كورسار" سيصبح نظامًا موحّدًا للأسلحة، والتي سيتم استخدامها في الأماكن التي تحتاج للمخاطرة.

وفقا لشركة "روستيخ"، الطائرة "كورسار" مزودة بأحدث محرك. وسرعتها تصل إلى 150 كيلومتر في الساعة. وهي القادرة على المناورة بشكل جيد، وتستطيع حمل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات "أتاكا" وقنابل صاروخية.