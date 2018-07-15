بعد أكبر صفقة في تاريخها...تعرف على مروحيات "أتاك" التركية (فيديو وصور)

وقعت تركيا وباكستان صفقة عسكرية ضخمة، تحصل إسلام أباد بموجبها على 30 مروحية طراز أتاك"تي - 129"، التركية، بحسب إدارة الصناعات الدفاعية التركية، التي أشارت إلى أنها ستكون أكبر صفقة صادرات عسكرية تركية.

وذكرت شبكة "تي آر تي" التركية، إن مروحيات "أتاك" هي مروحيات هجومية متعددة المهام طورتها تركيا للجيش التركي، وتقوم بتصديرها للخارج.

© Photo / AA تركيا تبرم أكبر صفقة عسكرية في تاريخها

وحصلت تركيا عليها من امتياز تصنيع الطائرة من شركة الصناعات الفضائية الإيطالية "ليوناردو"، بحسب موقع " جانز " البريطاني، الذي أشار إلى أن مروحية "أتاك" هي مروحية هجومية ثقيلة وزنها 6 أطنان، يتم تطويرها بواسطة إدارة الصناعات الدفاعية التركية بخبرات محلية.

وتجمع المروحية التركية بين التصميم الإيطالي والخبرات الفنية التركية، التي سعت لإنتاج طائرة، متعددة المهام، تستطيع العمل في كل الأجواء، لتلائم احتياجات الجيش التركي في المقام الأول، وتستطيع المروحية التركية التحليق بسرعات تصل إلى 294 كم / ساعة على ارتفاعات كبيرة وفي أجواء مختلفة.

وتتعاون تركيا مع إيطاليا في تطويرها منذ عام 2007، وتعتمد في تصميمها على تصميم المروحة الإيطالية "إيه — 129".

T-129 ATAK Helicopter Flight Simulator (Turkey)

Aerotim Engineering is responsible for the development of flight dynamic model for @HAVELSANResmi ’s ongoing ATAK T-129 Full-Flight Simulator Level-D Turkish Army Helicopter Simulator Program.#helicopter #aero #aerotim #aerotim_eng pic.twitter.com/X8gKajG0cR — Aerotim Engineering (@aerotim_eng) July 11, 2018

وذكر موقع "هيلي بريس" أن تركيا توصلت لاتفاق مع إيطاليا يسمح لها بإنتاج نسخة تركية يمكن تصديرها للخارج.

Turkey signed an agreement with Pakistan to sell 30 T-129 ATAK helicopters. It'll cost $1.5 bn for Pakistan. By 2021, the delivery of 30 T-129 helicopters will be finished.



This makes Turkish Defence Industry's largest single export in its history. pic.twitter.com/w8Vq73uo3N — Esen Paşa (@TheEsenPasa) July 14, 2018

وذكرت شبكة "تي آر تي" أنه تم تطوير هذه الطائرات لتتأقلم مع الظروف الموسمية والجغرافية، بالإضافة إلى قدراتها العالية للمناورة وتحديد الأهداف باستخدام أشعة الليزر.

وبحسب الشبكة التركية فإنه تم اختبار الطائرة من قبل القوات المسلحة الباكستانية في تركيا وباكستان.