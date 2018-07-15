بعد أكبر صفقة في تاريخها...تعرف على مروحيات "أتاك" التركية (فيديو وصور)

وذكرت شبكة "تي آر تي" التركية، إن مروحيات "أتاك" هي مروحيات هجومية متعددة المهام طورتها تركيا للجيش التركي، وتقوم بتصديرها للخارج.
وتجمع المروحية التركية بين التصميم الإيطالي والخبرات الفنية التركية، التي سعت لإنتاج طائرة، متعددة المهام، تستطيع العمل في كل الأجواء، لتلائم احتياجات الجيش التركي في المقام الأول، وتستطيع المروحية التركية التحليق بسرعات تصل إلى 294 كم / ساعة على ارتفاعات كبيرة وفي أجواء مختلفة.
وتتعاون تركيا مع إيطاليا في تطويرها منذ عام 2007، وتعتمد في تصميمها على تصميم المروحة الإيطالية "إيه — 129".
T-129 ATAK Helicopter Flight Simulator (Turkey)— Aerotim Engineering (@aerotim_eng) July 11, 2018
Aerotim Engineering is responsible for the development of flight dynamic model for @HAVELSANResmi ’s ongoing ATAK T-129 Full-Flight Simulator Level-D Turkish Army Helicopter Simulator Program.#helicopter #aero #aerotim #aerotim_eng pic.twitter.com/X8gKajG0cR
وذكر موقع "هيلي بريس" أن تركيا توصلت لاتفاق مع إيطاليا يسمح لها بإنتاج نسخة تركية يمكن تصديرها للخارج.
Turkey signed an agreement with Pakistan to sell 30 T-129 ATAK helicopters. It'll cost $1.5 bn for Pakistan. By 2021, the delivery of 30 T-129 helicopters will be finished.— Esen Paşa (@TheEsenPasa) July 14, 2018
This makes Turkish Defence Industry's largest single export in its history. pic.twitter.com/w8Vq73uo3N
وذكرت شبكة "تي آر تي" أنه تم تطوير هذه الطائرات لتتأقلم مع الظروف الموسمية والجغرافية، بالإضافة إلى قدراتها العالية للمناورة وتحديد الأهداف باستخدام أشعة الليزر.
وبحسب الشبكة التركية فإنه تم اختبار الطائرة من قبل القوات المسلحة الباكستانية في تركيا وباكستان.
With the recent contract to purchase 3 naval corvettes and now 30 T-129 ATAK helicopters, Turkey has emerged as Pakistan’s second largest supplier of defense equipment after China. pic.twitter.com/faJSLAXVif— Zeeshan Shah (@zeeshan_shah_dc) July 13, 2018
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