نقل الدبابات السورية على "ماز" الجديدة (صور+فيديو)

بدأ الجيش السوري في الآونة الأخيرة باستخدام عدد كبير من شاحنات "ماز" في عملياته العسكرية.

وتم رصد الشاحنات الجرارة الجديدة "ماز-6425" خلال نقل معدات فرقة الدبابات التاسعة، ويبدو أن الشاحنات وصلت سوريا منذ فترة وجيزة، فلم تر هذه السيارات من قبل هناك.

ويمكن تزويد هذه السيارات بمحركات بقوة 330-420 حصانا ولن يكون نقل الدبابات السورية مشكلة بالنسبة لهذه الشاحنات.

SAA (with some part of the 9th Division) on the Jordanian Border (Nasib): https://t.co/TCLRG51Ztn pic.twitter.com/3HlUeh3nlX — Morant Mathieu (@MathieuMorant) July 7, 2018

ووفقا للخبير في الأزمة السورية، يوري ليامين، إن شاحنات "ماز-6317" و"ماز-537" تستخدم لنقل المشاة وتستخدم في وحدات المدفعية المسلحة.

وأضاف أنه تم رصد شاحنات "ماز-437041" عند جنود الكتيبة 406 فوج 41 من القوات الخاصة السورية خلال القتال في حلب.