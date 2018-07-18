أقوى هاون مقطور في العالم يثبت تفوقه في سوريا

ويعتبر كل من هذين المدفعين أقوى هاون مقطور في العالم.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy مدفع شهير يعود لخدمة جيوش عربية

وتمت صناعتهما في الاتحاد السوفيتي في منتصف القرن الماضي. وعلى الرغم من التقدم في السن يتقدم هذا السلاح على بعض أمثاله الحديثة في الكفاءة.

ويستطيع هاون "إم-160"، مثلا، أن يطلق لغماً يزن 41 كيلوغراما إلى مسافة 8000 متر، بينما يعتبر هاون "إم-240" من أصحاب الأرقام القياسية حيث أنه يستطيع إطلاق ألغام يبلغ وزنها 130 كيلوغراما و228 كيلوغراما إلى مسافة 10000 متر تقريبا، فيما يصل مدى لغمه الصاروخي إلى 20000 متر.

ويظل هاون "إم-240" يخدم الجيش الروسي ولكن قدرته الحركية محدودة، إذ تم وضعه على الآلة المجنزرة في حين يتبين من تجربة استخدام هذا الهاون في سوريا أنه من الضروري وضعه على المقطورة التي تجرّها الآلة ذات العجلات وفقا لموقع "فيستنيك".