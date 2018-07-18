غنائم الجيش السوري تشمل أشياء غريبة

واشتملت غنائم الجيش السوري على آليات وصلت إلى المسلحين من الخارج مثل مدرعات "أو تي-64" التشيكية البولندية، وما كان ملكاً للجيش السوري في وقت سابق بخاصة الدبابات التي تمكن الجيش السوري من استعادة أكثر من 25 منها.
#SAA recapture a 2S1 Gvozdika, OT-64 and T-72 Ural in #Daraa. pic.twitter.com/91l25meyeW— Jason Jones (@DPRKJones) July 15, 2018
وحاول المسلحون تعديل بعض الدبابات من خلال نقل برج الأسلحة من دبابة إلى أخرى، وحاولوا تعزيز حماية بعض الدبابات بتركيب دروع إضافية.
وتم تعزيز حماية بعض الدبابات بطريقة غريبة بخاصة دبابة "أورال" التي وقعت في أسر المسلحين في العام الماضي وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
وحاول المسلحون تعزيز حماية هذه الدبابة وهي من طراز "تي-72"، بوضع الكتل الخرسانية في مقدمة برج الدبابة، وهو أمر مدهش، إذ لا يمكن للكتلة الخرسانية أن توقف القذيفة الصاروخية أو تقلل قدرتها على خرق دروع الدبابة.
وعادت دبابة "تي72" بهذا الشكل إلى الجيش السوري.
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