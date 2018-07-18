غنائم الجيش السوري تشمل أشياء غريبة

غنم الجيش السوري آليات عسكرية مدرعة عديدة من المسلحين في محافظة درعا.

واشتملت غنائم الجيش السوري على آليات وصلت إلى المسلحين من الخارج مثل مدرعات "أو تي-64" التشيكية البولندية، وما كان ملكاً للجيش السوري في وقت سابق بخاصة الدبابات التي تمكن الجيش السوري من استعادة أكثر من 25 منها.

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وحاول المسلحون تعديل بعض الدبابات من خلال نقل برج الأسلحة من دبابة إلى أخرى، وحاولوا تعزيز حماية بعض الدبابات بتركيب دروع إضافية.

وتم تعزيز حماية بعض الدبابات بطريقة غريبة بخاصة دبابة "أورال" التي وقعت في أسر المسلحين في العام الماضي وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وحاول المسلحون تعزيز حماية هذه الدبابة وهي من طراز "تي-72"، بوضع الكتل الخرسانية في مقدمة برج الدبابة، وهو أمر مدهش، إذ لا يمكن للكتلة الخرسانية أن توقف القذيفة الصاروخية أو تقلل قدرتها على خرق دروع الدبابة.

وعادت دبابة "تي72" بهذا الشكل إلى الجيش السوري.