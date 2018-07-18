العراق... حسم المعركة مع الإرهابيين بالنار

وأكدت القيادة العسكرية العراقية بذلك عزمها على دحر الإرهابيين الذين عاودوا نشاطهم في هذه المنطقة، بشكل نهائي بالتنسيق مع الحلفاء السوريين.

TOS-1A…Near the Iraqi-Syrian border for the first time

I think it will need longer range rockets and more variety with greater power#Iraq #Syria pic.twitter.com/RGOPVab1Tz — KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) July 16, 2018

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وتعتبر راجمة قذائف النار المعروفة باسم "تي أو إس-1أ" من أقوى أسلحة القوات العراقية.

واستلم العراق أولى دفعات راجمات من راجمات النار الروسية الصنع المسماة بـ"سولنتسيبيوك" (لفحة الشمس) في عام 2014، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وأظهرت تجربة استخدامها في العراق أنها في غاية الفعالية. وحصل الجيش العراقي على مجموعة جديدة من راجمات النار التي ينتجها أحد المصانع في مدينة أومسك الروسية، في العام التالي.

وتم وضع راجمات النار التي صُنعت للعراق على شاسيه دبابة "تي-90إس" التي تستطيع السير بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة. ويقودها طاقم مكوّن من 3 أشخاص.

وتحوي الراجمة 24 ماسورة لإطلاق قذائف النار الصاروخية التي يصل مداها إلى 6 كيلومترات.