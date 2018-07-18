الدفاع الروسية تحصل على أول فوج لهذا العام من منظومة "إس 400"

أعلنت مجموعة "ألماز آنتاي" الصناعية الروسية عن تسليم وزارة الدفاع الروسية أول فوج من منظومة "إس-400" لهذا العام.

موسكو — سبوتنيك. وقالت المجموعة في بيان لها، اليوم الأربعاء 14 يوليو / تموز: "أول فوج لهذا العام من منظومة "إس —400 تريومف"، تم تسليمه إلى وزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد".

© Sputnik . Ilja Pitalev تركيا تدفع ثمن صفقة صواريخ "إس 400"

وتعد صواريخ " إس — 400 " أخطر نظام دفاع صاروخي في العالم، لأنها تستطيع إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات الإنذار المبكر الأمريكية، إضافة إلى قدرتها على ضرب الطائرات قبل إقلاعها من حاملات الطائرات في حالة الحرب.

وإضافة إلى استخدام الجيش الروسي لهذه الصواريخ تتسابق العديد من دول العالم للحصول على منظومة الصواريخ الروسية.

وتستطيع صواريخ منظومة "إس — 400" التعامل مع عدة أهداف في آن واحد بأنواع مختلفة من الصواريخ يتراوح مداها من 40 إلى 400 كم.

ويضاف إلى مميزات "إس — 400" المتعلقة بالمدى، أنها تستطيع إطلاق صواريخها بسرعة 15 (ماخ)، أي 15 ضعف سرعة الصوت، أو خمسة آلاف متر في الثانية، ويمكنها ضرب أهداف لا يتجاوز ارتفاعها خمسة أمتار عن سطح الأرض.

ويمكن لنظام الصواريخ الروسي أن يضرب الطائرات قبل إقلاعها واستهداف الصواريخ قبل إطلاقها من قواعدها.