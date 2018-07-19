أسلحة الحرب الوطنية الكبرى تنجح في معركة القنيطرة (فيديو)

يواصل الجيش العربي السوري عمليته العسكرية الهادفة إلى طرد الإرهابيين من محافظة القنيطرة.

وتشارك وحدات جميع أفرع القوات المسلحة السورية في هذه العملية.

وتستعين وحدات الجيش السوري التي تخوض معركة القنيطرة بمختلف الآليات العسكرية بما فيها دبابات "تي-62" ومركبات المشاة القتالية "بي إم بي".

وتساندها مدفعية الجيش السوري ممثلة على وجه التحديد بمدافع الهاوتزر"إم إل-20" التي يبلغ مداها المجدي 20 كيلومترا، وراجمات الصواريخ "جولان".

ويعتبر هاوتزر"إم إل-20" من أسلحة الحرب الوطنية الكبرى التي دارت رحاها في روسيا بعدما غزتها قوات ألمانيا النازية في عام 1941.

وهناك سلاح آخر من أسلحة الحرب الوطنية الكبرى ينجح في إسكات مصادر النيران المعادية هو المدفع الرشاش "دي شي كا". وتعود أسباب إقبال السوريين على استخدامه إلى مواصفاته العالية، فهو يطلق 600 طلقة في الدقيقة. ويبلغ مداه المجدي 3500 متر. وزوده المبدعون السوريون بدرع وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".