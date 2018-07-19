سلاح الجو الروسي يقوم منذ 2017 بأكثر من 350 تحليقا لأسراب جوية محملة بمنظومات "كينجال"

أعلن نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق سيرغي درونوف، أن القوات الجوية الروسية قامت منذ 2017 بأكثر من 350 تحليقا لأسراب جوية محملة بمنظومات صواريخ "كينجال" الخارقة للصوت.

موسكو — سبوتنيك. وقال درونوف في إحاطة إعلامية: "بدأ سرب جوي مزود بمنظومة "كينجال" للصواريخ فرط الصوتية في المنطقة العسكرية الجنوبية، منذ 1 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2017، بتنفيذ واجبات المناوبة القتالية.

وأضاف: "خلال هذه الفترة تم تنفيذ أكثر من 350 طلعة، من بينها 50 طلعة شملت عمليات تزويد الطائرات بالوقود وهي في الجو. وكذلك تم خلال العشر الأول من شهر تموز/يوليو الحالي، تنفيذ مناورات جوية — تكتيكية بالتعاون مع الأطقم التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجي، وذلك بهدف التدريب العملي على تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.

وذكر درونوف أنه تم خلال المناورات المذكورة التدريب المفصل على التخطيط والتحضير والاستخدام المشترك لمنظومات صواريخ "كينجال" الجوية وقاذفات "توبوليف — 22 إم 3" الاستراتيجية، بالإضافة إلى حماية عمليات المجموعات الجوية الهجومية من قبل المقاتلات.

وأعلنت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة تستخدم مقاتلات "ميغ-31" محملة بمنظومات صواريخ "كينجال" في دوريات في حوض بحر قزوين في إطار استراتيجية الردع.

وقالت الدفاع في بيان: "منذ أبريل (نيسان) 2018 في إطار الردع الاستراتيجي تقوم مقاتلات "ميغ-31" محملة بمنظومات "كينجال" بدوريات فوق حوض بحر قزوين".