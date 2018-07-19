الدفاع الروسية: بدء الإنتاج التسلسلي لصواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية

أعلنت الدفاع الروسية أن تصنيع الوحدات القتالية "أفانغارد" يأتي في إطار تعزيز الأمن العسكري لروسيا، مشيرة إلى بدء الإنتاج لهذه الصواريخ الفرط صوتية القادرة على الطيران بسرعة تزيد 20 مرة عن سرعة الصوت.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الدفاع في بيان: "انتهى المجمع الصناعي الدفاعي الروسي من تصنيع منظومة "أفانغارد"… وبدأ في الإنتاج التسلسلي"، موضحة أن الصاروخ المجنح يحلق على ارتفاع عشرات الكيلومترات… وأن سرعته تزيد على سرعة الصوت بـ20 مرة.