"كينجال" و"سارمات" و"أفانغارد": الدفاع الروسية تتحدث عن اختبارات ناجحة لأحدث الأسلحة (فيديو+صور)

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث عنها في رسالة أمام الجمعية الاتحادية في 1 مارس آذار.

كينجال: هو نظام دفاع جوي تفوق سرعته سرعة الصوت ويمكنه ضرب الهدف عن بعد أكثر من 2000 كم وعبر بنجاح مرحلة الاختبارات وبدأ في 1 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بتنفيذ مهام قتالية تجريبية في مطارات الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية.

سارمات: صاروخ بالستي عابر للقارات ويتفوق على جميع أنواع الصواريخ البالستية المعروفة من حيث الخصائص القتالية. ويبلغ وزن الصاروخ 200 طن. ويتمكن من اجتياز منظومات الدفاع الصاروخي، بالإضافة إلى أنه قادر على حمل رؤوس حربية ثقيلة وذات قوة هائلة.

ويصل "سارمات" إلى الهدف عبر المسار الأمثل وغير المتوقع للعدو.

© © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation إطلاق صواريخ باليستية "سارمات"، وزارة الدفاع، روسيا

أفانغارد: يشتمل نظام "أفانغارد" (الطليعة) على صاروخ حربي سريع جدا تعادل سرعته 20 ضعف سرعة الصوت، ويستطيع الوصول إلى قارات بعيدة مثل أمريكا عبر الطبقة الكثيفة من غلاف الأرض الجوي.

ويتميز نظام "أفانغارد" باحتوائه على صاروخ يطير إلى الهدف البعيد المطلوب تدميره على ارتفاع عشرات الكيلومترات.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation إطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا

ويستطيع صاروخ "أفانغارد" تجنُّب دخول مجال عمل مضادات الصواريخ بفضل قدرته على تغيير اتجاه وارتفاع التحليق. ويتبع صاروخ "أفانغارد" مساراً يصعب تحديده. ويستطيع جسم هذا الصاروخ تحمّل حرارة شديدة تصل شدتها إلى آلاف الدرجات المئوية، ويقدر على مقاومة أشعة الليزر.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation إطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا

بوسيدون: روبوت "بوسيدون" يستطيع الوصول إلى أهداف تقع وراء المحيط، سابحا تحت سطح الماء على عمق يزيد على 1000 متر بسرعة تتراوح بين 60 و70 عقدة.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لنظام "بوسيدون" ، روسيا

وسوف تستطيع غواصة "بوسيدون" وهي غواصة روبوتية خالية من طاقم بشري تعمل بالطاقة النووية، أن تحمل أسلحة نووية تُقدَّر قوتها التدميرية بـ2 ميغا طنّ.

بوريفيستنيك: صاروخ مجنح ذي محرك نووي من طراز "بوريفيستنيك" (طائر النوء) سيكون قادرا على التغلب على جميع أنواع المنظومات التابعة لنظام الدرع الصاروخي، سواء الموجودة حاليا أو المستقبلية.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation الدفاع الروسية تعرض فيديو إطلاق صاروخ جديد مزود بمحرك نووي "بوريفيستنيك"

وهذا الصاروخ يعد صاروخا مجنحا يتميز بارتفاع تحليق منخفض ويكاد يكون مرئيا ويحمل رأسا نوويا ومدى إطلاق غير محدود تقريبا، بالإضافة إلى خط طيران لا يمكن التنبؤ به، وإمكانيات لتطويق خطوط الاعتراض، ولذلك لن يكون هذا الصاروخ عرضة لجميع المنظومات التابعة لنظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي، سواء الموجودة حاليا وكذلك المستقبلية.

بيريسفيت: سيستخدم أحدث ليزر للقتال "بيريسفيت" في الشاحنة التي تنتجها شركة "أستيس" في مدينة نابريجناي تشلني الواقعة في جمهورية تتارستان الروسية.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لتحرك وتجهيز المنظومة الليزرية القتالية "بيريسفيت" للعمل

ووظيفة جهاز "بيريسفيت" تتمثل في مكافحة الطائرات والصواريخ المعادية، باستخدام الليزر لهذا الغرض،وهو أقل تكلفة بكثير من استخدام الصواريخ الاعتراضية.