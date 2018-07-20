سوريا... إظهار إمكانية صنع "خنجر" يردع معتدين محتملين

تقتضي الضرورة الآن أن تسخر سوريا مواردها المالية المحدودة لإصلاح الدمار الذي أصاب اقتصادها.

وفي الوقت نفسه، يفرض الواقع المعاش على سوريا أن تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين نفسها من الأخطار التي تهددها مثل إيجاد سلاح قادر على ردع أي معتدٍ محتمل.

وترى وكالة أنباء موردوفيا الروسية أنه بإمكان السوريين صنع سلاح كهذا يماثل نظام الصواريخ الذي أوجدته روسيا مؤخرا وأطلقت عليه "كينجال" (هذه الكلمة الروسية تعني الخنجر).

ويمكن أن يحصل السوريون على نسخة من نظام "كينجال" من خلال تطوير صاروخ "توتشكا-أو" المتوفر في سوريا وتهيئة قاذفة القنابل "ميغ-25إر بي" أو المقاتلة الاعتراضية "ميغ-25بي دي" لحمل وإطلاق "الخنجر" السوري.

ويتطلب الأمر تعديلات بسيطة نسبياً يقدر عليها المبدعون السوريون ليحصل الجيش السوري على سلاح يمكنه أن يرهب المعتدين المحتملين.