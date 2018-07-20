الجنود السوريون و"أكاتسيا": إعجاب مشوب بأسف

وأوضح مصدر في صناعة الدفاع الروسية أن جنود الجيش السوري يشيدون بمواصفات مدافع "أكاتسيا" الذاتية الحركة التي صُنعت في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، بخاصة قدراتها النارية والحركية العالية ومتانتها الاستثنائية.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi سوريا... إظهار إمكانية صنع "خنجر" يردع معتدين محتملين

واستخدم الجيش السوري مدافع "أكاتسيا" في صد عدوان الإرهاب الدولي. وكانت هذه المدافع تقصف مواقع الإرهابيين من مسافة بعيدة لا تطالها النيران المعادية. ولم تشهد المعارك تدمير أي مدفع من طراز "أكاتسيا".

وأصيبت بضعة مدافع "أكاتسيا" عندما استخدمت في الغرض الذي لا يخصص له هذا المدفع، لتعزيز الحواجز الأمنية.

وأسرع الجيش السوري بوقف استخدام مدافع "أكاتسيا" في الغرض الذي لم تُطلب من أجله.

ويقول المصدر إن جنود الجيش السوري يحرصون على الاعتناء بعتادهم ويعبرون عن أسفهم لقلة عدد هذه المدافع في حوزتهم.