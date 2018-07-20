روسيا تختبر أحدث نظام دفاع صاروخي (فيديو)

اختبرت قوات الدفاع الجوي الروسية أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح.

ونقلت كراسنايا زفيزدا، عن نائب قائد وحدة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي اللواء أندريه بريخودكو، أن الصاروخ المضاد للصواريخ أنجز المهمة بنجاح ودمر الهدف الافتراضي في الوقت المحدد.

وأوضحت "كراسنايا زفيزدا" أن الاختبارات كانت واحدة من "أصعب" الاختبارات، وأنه لا يوجد في العالم نظائر لهذه الصواريخ. مشيرة إلى أن السلاح المطور قادر على التحليق بسرعة حوالي 4 كيلومترات في الثانية.

وهذا الاختبار الرابع للصاروخ الجديد: الأول جرى في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والثاني والثالث في 12 فبراير/ شباط و2 أبريل نيسان.

ونظام الدفاع الصاروخي موجود في ترسانة قوات الدفاع الجوي للقوات الجوية ويحمي موسكو والمنطقة الصناعية المركزية من هجمات الصواريخ الباليستية، ومن بين مهمامه مساعدة نظم الإنذار المبكر بالهجمات الصاروخية ومراقبة الفضاء الخارجي.