مناورات لمقاتلات ميراج الفرنسية في سماء إستونيا

تقوم مقاتلات "ميراج – 2000" التابعة للقوات الجوية الفرنسية المتمركزة في قاعدة أميري قرب تالين، ضمن مهمة حماية أجواء دول البلطيق، اليوم الجمعة، بمناورات في سماء إستونيا.

تالين — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لقوات الدفاع الإستونية في بيان له بهذا الشأن: "تقوم الطائرات الفرنسية بتنفيذ طلعاتها في منطقة ميدان تدريب كلوغا وفوق حديقة سوأوما الوطنية وخليج ريغا. وأثناء تنفيذ الطلعات فوق ميدان تدريب كلوغا ستقوم المقاتلات الفرنسية بالتدريب على تنظيم التعاون مع الوحدات التابعة للقوات البرية. وستجري هذه الطلعات علي ارتفاعات منخفضة، إلا أنها لا تقل عن 152 مترا (500 قدم).

وحلت مقاتلات "ميراج — 2000" الأربع، في أيار/مايو الماضي، محل مقاتلات "يوروفايتر تايفون" الإيطالية، وذلك بسبب عدم امتلاك دول البلطيق الطائرات القادرة على تنفيذ المهام التي تخصص للدورية الجوية. وبعد انضمام دول البلطيق إلى حلف الناتو، في نيسان/أبريل عام 2004، تقوم الطائرات التابعة للدول الأعضاء في الحلف في ترتيب التناوب بالدفاع عن المجال الجوي لدول البلطيق.