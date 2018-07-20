دبابات صاروخية تظهر في مرتفعات الجولان السورية

أفادت معلومات صحفية عن ظهور دبابات سورية من طراز "تي-72بي3" في مرتفعات الجولان.

ولم تشاهد دبابات من هذا الطراز ضمن صفوف الجيش السوري في هذه المنطقة من قبل.

Syrian Arab Army T-72 B-3 MBT at rest near the occupied Syrian Golan Heights southern #Syria #Syrianarmy🇸🇾 pic.twitter.com/bWez3qQ9lr — Steele M (@SteeleM35085377) July 18, 2018

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وأعلِن عن وجود دبابات من طراز "تي-72بي3" في سوريا في مارس/آذار 2017، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا". واستعان الجيش السوري بهذه الدبابات إلى جانب "تي-90" بنجاح في عدد من المحاور الهامة.

وأصبحت هذه النسخة من الدبابات التي صُنعت في مدينة نيجني تاغيل الروسية أول دبابة في سوريا ترمي القوات المعادية بصواريخ موجهة يتم إطلاقها من مدفع الدبابة هي صواريخ "ريفليكس" (أو "سنايبر" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي).

وتتميز دبابة "تي-72بي3" بوجود جهاز التنشين "سوسنا-أو" الذي يمكِّن الدبابة من تدمير الأهداف بالنهار والليل على نحو سواء.

ويرى صاحب جهاز التنشين هذا الدبابة المعادية على مسافة 3500 متر، ويمكنه أن يدمر هدفاً يبعد عنه 5000 متر باستخدام الصاروخ.