القوات البحرية الروسية تحصل على ثلاث سفن حربية جديدة

أعلن نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروشكو، اليوم الجمعة، أن ثلاث سفن حربية جديدة دخلت الخدمة في البحرية الروسية في النصف الأول من عام 2018.

وقال كريفوروشكو: "حصلت القوات البحرية الروسية على ثلاث سفن حربية".

© Sputnik . Vitaliy Ankov الأسطول الروسي قادر على قطع الولايات المتحدة عن بقية العالم

كما حصل الأسطول الروسي على 49 صاروخ كروز من طراز "كاليبر" التكتيكي و4 صواريخ مضادة للسفن.

وأعلن قائد اللواء ال13 في القاعدة البحرية لينينغراد غريغوري تشيرنيتسكي أن سفينة الاستخبارات من مشروع 18280 "إيفان خورس" التي حصل عليها الأسطول مؤخرا جاهزة لتنفيذ المهام التي وضعت أمامها".

وصممت السفينة من مشروع 18280 من أجل توفير الاتصالات وإدارة الأسطول، والاستطلاع وإجراء حرب إلكترونية، وفقا لتشيرنيتسكي.

وأضاف أن السفينة حاليا في طريقها إلى كرونشتاد وستشارك في العرض في يوم الأسطول البحري الروسي.

ودخلت السفينة الصاروخية الصغيرة من مشروع 21631 "فيشني فولوتشوك" في خدمة الأسطول. والسفينة مزودة بأنظمة هجومية وصاروخية ومدفعية حديثة، وكل الأنواع اجتازت بنجاح الاختبارات في البحر الأسود"، وفقا لقائد اللواء 41 للسفن الصاروخية في القاعدة البحرية لأسطول البحر الأسود إيغور فوروبيوف.