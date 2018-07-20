تزويد القوات المسلحة الروسية بأكثر من 600 سلاح خلال الربع الثاني من عام 2018

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن المصانع التابعة لمجمع التصنيع الحربي زودت القوات المسلحة الروسية بــأكثر من 600 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والمعدات الخاصة، خلال الربع الثاني من عام 2018.

موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو خلال اليوم الموحد لاستلام الأسلحة والمعدات العسكرية: "قامت المصانع التابعة لمجمع التصنيع الحربي خلال هذه الفترة بتزويد القوات المسلحة الروسية بــأكثر من 600 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والمعدات الخاصة."

© REUTERS / MURAD SEZER القوات البحرية الروسية تحصل على ثلاث سفن حربية جديدة

وأشار شويغو إلى أنه، على سبيل المثال، تم تزويد القوات المسلحة بــ 11 طائرة من مختلف الأنواع والاختصاصات و5 مروحيات و36 محطة رادار من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى 3 سفن حربية من بينها سفينة استطلاع "إيفان خورس" وسفينة صواريخ صغيرة "فيشني فولوتشوك".

هذا وعلى حد قول وزير الدفاع الروسي، فإن غالبية أنواع الأسلحة الروسية الحديثة سيتم عرضها خلال تنظيم المنتدى العسكري التقني الدولي "جيش — 2018 "، حيث سيتمكن الجميع من التعرف على إمكانياتها القتالية وقدرتها التقنية.

يذكر أنه يجري في وزارة الدفاع اليوم الجمعة، ما أطلق عليه اصطلاح "اليوم الموحد لاستلام الأسلحة والمعدات العسكرية" وهو يوم يدير أموره وزير الدفاع بنفسه، حيث إنه يقوم بالاستماع إلى تقارير كبار مسؤولي وزارة الدفاع ومديري الشركات والمصانع التابعة لتجمع التصنيع الحربي وتجمع البناء العسكري حول نتائج إعادة تسليح القوات المسلحة ونسبة تزود الوحدات والتشكيلات التابعة لكل من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الفضائية الجوية وقوات الصواريخ الاستراتيجية وقوات الإنزال الجوي بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات ومدى تلبية احتياجات القوات المسلحة اليومية في المعسكرات وميادين التدريب والفصول الدراسية والمباني السكنية وغيرها من أغراض البنية التحتية العسكرية والاجتماعية.