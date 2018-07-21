مواصفات المدرعة الصينية "تايب - 63" (فيديو)

تعد ناقلات الجند المدرعة إحدى أهم وسائل الحروب الحديثة، لأنها تحمي الجنود من نيران القوات المعادية خلال نقلها إلى ساحات القتال عبر طرق غير آمنة.

أورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي مواصفات المدرعة الصينية "تايب — 63"، التي تم إنتاجها في ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنها مازالت تعد وسيلة جيدة لحماية الجنود من نيران الأسلحة الخفيفة في مناطق الحروب.

وتم تصميم المدرعة لنقل 13 جندي بمهامهم، إضافة إلى طاقمها المكون من فردين.

ويصل وزن المدرعة إلى 12.6 طن، وطولها 5.4 متر، وعرضها 2.9 متر، وارتفاعها 1.8 مترا، وهي مزودة بمدفع رشاش عيار 12.7 مم.

ويمكن للمدرعة الصينية أن تنطلق بسرعة قصوى تصل إلى 65 كم / ساعة، كما يمكنها عبور الموانع المائية بسرعة تصل إلى 6 كم / ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 500 كم دون الحاجة إلى التزود بالوقود.