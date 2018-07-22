مدرعة الفهد... صنعت خصيصا للقوات المصرية

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية إن العربة التي تظهر في الفيديو وهي من طراز "الفهد"، عربة متميزة صُنعت في ثمانينات القرن الماضي خصيصا للقوات المسلحة المصرية.

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وصممت هذه العربة لنقل 10 جنود. وبلغ وزنها 10900 كيلوغرام. وقادها طاقم مكوّن من شخصين.

ثم تم تطويرها. وتضمنت العملية التطويرية التحديثية التي خضعت لها عربة "الفهد" المصرية تزويدها بمحرك جديدة قوي. وارتفع وزنها إلى ما يزيد على 11000 كيلوغرام.

كما حصلت العربة على برج أسلحة جديد من مركبة المشاة القتالية "بي إم بي 2" وهي من صنع سوفيتي، يحتوي على مدفع آلي عيار 30 ملم ومدفع رشاش وقاذف الصواريخ المضادة للدبابات "كونكورس". وأصبحت عربة "الفهد" تعد من أرقى المدرعات تسليحاً.

وتستعين القوات المصرية الآن بعربات "الفهد" خلال عمليتها ضد الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء.