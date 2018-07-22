مواصفات مركبة الهجوم الخاطف "راي بيك" (صور)

يعد الهجوم الخاطف، إحدى تكتيكات الحروب الحديثة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف محددة بعيدا عن ساحات القتال المفتوحة، التي تتطلب مشاركات تشكيلات ضخمة من القوات القتالية.

أورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي مواصفات المركبة "راي بيك بادجير" الأمريكية، التي يمكن استخدامها لتنيفذ عمليات الاقتحام، خاصة أنها تعد وسيلة لتنفيذ هجمات بأسلحة خفيفة ضد مواقع يصب اقتحامها بتشكيلات عسكرية ضخمة يمكن أن يقوم بها الجيش الأمريكي.

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وتم إنتاج المركبة بناء على طلب قوات مشاة البحرية الأمريكية ، وهي مركبة ذات دفع رباعي طاقمها مكون من 3 أفراد، ويتجاوز وزنها 1350 كغم، وتصل حمولتها القصوى إلى 900 كغم.

ويصل طول المركبة إلى 4.16 مترا، وعرضها 1.52 مترا، وارتفاعها 1.52 مترا، ويتم تجهيزها بمدفع رشاش عيار 12.7 مم، أو قاذف قنابل عيار 40 مم، حسب طبيعة العمليات المخصصة لها.

ويمكن أن تنطلق المركبة بسرعة 160 كم / ساعة، وأقصى مدى يمكن أن تقطعه 650 كم.

ويسمح حجم المركبة الصغيرة بامتلاكها قدرة كبيرة على التخفي والمناوراة للمشاركة في عمليات الانقضاض السريع على الأهداف، في ساحات المعارك المحدودة.

ويمكن للمركبة الأمريكية أن تتخطى حواجز مائية لا يزيد عمقها عن متر واحد، كما يمكنها السير على طرق شديدة الانحدار.