مواصفات مركبة الهجوم الخاطف "راي بيك" (صور)

أورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي مواصفات المركبة "راي بيك بادجير" الأمريكية، التي يمكن استخدامها لتنيفذ عمليات الاقتحام، خاصة أنها تعد وسيلة لتنفيذ هجمات بأسلحة خفيفة ضد مواقع يصب اقتحامها بتشكيلات عسكرية ضخمة يمكن أن يقوم بها الجيش الأمريكي.
ويصل طول المركبة إلى 4.16 مترا، وعرضها 1.52 مترا، وارتفاعها 1.52 مترا، ويتم تجهيزها بمدفع رشاش عيار 12.7 مم، أو قاذف قنابل عيار 40 مم، حسب طبيعة العمليات المخصصة لها.
ويمكن أن تنطلق المركبة بسرعة 160 كم / ساعة، وأقصى مدى يمكن أن تقطعه 650 كم.
ويسمح حجم المركبة الصغيرة بامتلاكها قدرة كبيرة على التخفي والمناوراة للمشاركة في عمليات الانقضاض السريع على الأهداف، في ساحات المعارك المحدودة.
ويمكن للمركبة الأمريكية أن تتخطى حواجز مائية لا يزيد عمقها عن متر واحد، كما يمكنها السير على طرق شديدة الانحدار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)