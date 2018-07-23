تزويد المدرعة الأمريكية الشهيرة "أم113" بمدفع هاوتزر سوفيتي (صور)

فمثلا، تمكن الحرفيون الليبيون من تزويد المدرعة الأمريكية "أم113" بهذا المدفع. وفي وقت سابق زودوا المدرعة "أم113" المصنوعة من الألمنيوم بقذائف هاون 120 ملم. ومنظومات مضادة للدبابات متنوعة ومنظومات الدفاع الجوي.

D-30 howitzer on M113 chassis in Libya pic.twitter.com/3R1R55b3aO — Caesar (@Ninja998998) July 21, 2018

ولتسهيل تركيب مدفع الهاوتزر عليها، كان من الضروري تفكيك سقف المدرعة والأبواب الخلفية. ومن ميزات مدفع "دي-30" إطلاق النار بشكل دائري، ولكن في هذه الحالة يستطيع المدفع إطلاق النار فقط إلى الأمام.

وبالطبع لا يمكن مقارنة هذه المدرعة ب"إس أ أو122" التي أنتجت في مصر. هذه المركبة القتالية مزودة أيضا بمدفع "دي-30" وهي ذاتية الدفع بالكامل وقادرة على الإطلاق بشكل دائري.