الصين تبتكر غواصة انتحارية تتمتع بذكاء اصطناعي

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلا عن عالم مشارك في المشروع، أن الغواصة الجديدة ستكون كبيرة وذكية.
ويجري العمل على بناء الغواصة المسيرة ضمن إطار البرنامج الحكومي لتحسين القدرة القتالية للجيش الصيني، من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل نشط، خاصة أن الغواصة الجديدة لا تحتاج إلى مشتغل لتسييرها، إذ ستقوم الغواصة بتحديد طريقة تنفيذ المهمة بدراسة المسار والعمق وتحديد نوع وملكية المركبات، التي تأتي في مسارها ومعدل التهرب من المخاطر.
وقال أحد المطورين إن الغواصة ستتصل بالمركز بين الحين والآخر لنقل التحديثات، لكنها مصممة للعمل دون تدخل بشري.
وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الوحيدة، التي لم يتم توكيلها إلى الذكاء الاصطناعي هي استخدام الأسلحة، كما يمكن استعمال الغواصة كمهاجم انتحاري.
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